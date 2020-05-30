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Новая вспышка COVID-19 в интернате под Харьковом: число заболевших выросло почти вдвое
В Харьковской области зафиксирована новая вспышка острого респираторного коронавирусного заболевания COVID-19. Инфекцию «подхватили» еще 15 подопечных Пески-Радьковского психоневрологического интерната в Боровском районе. Об этом сообщил председатель Боровской райгосадминистрации Андрей Беседин.
«Они закрыты на обсервацию в интернате. Бессимптомные — не было у них ни температуры, ничего другого. Они проходили как контактные, поэтому им всем делали ПЦР-тесты. Интернат закрыт на обсервацию — туда никто не заходит и оттуда никто не выходит», — заявил он, сообщает Суспільне.
Возраст больных пока не уточняют. Кроме интерната, новых случаев в Боровском районе не зафиксировано.
Как писали «ФАКТЫ», ранее COVID-19 подтвердили у 10 лиц, проживающих в Песко-Радьковском психоневрологическом интернате для взрослых.
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