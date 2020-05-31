Мир

После успеха с запуском Crew Dragon Маск ответил Рогозину на известную шутку о батуте

Основатель компании SpaceX Илон Маск после успешного пилотируемого пуска корабля Crew Dragon припомнил, как глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в 2014 году предлагал американцам прыгать в космос на батутах.

Эту ремарку Маск сделал на пресс-конференции после запуска. Так, руководство NASA и Маск комментировали вопрос о реакции России на запуск. Маск заявил, что «Батут работает» и засмеялся. Но тут же извинился и добавил, что это «внутренняя шутка».

Напомним, что с момента закрытия программы Space Shuttle в 2011 году США были вынуждены пользоваться сторонними услугами для своих космических миссий. NASA покупало места на российских кораблях «Союз», чтобы доставлять своих астронавтов на МКС. В 2014 году, когда Вашингтон начал вводить против Москвы санкции за агрессию в Украине, нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Twitter издевательский пост относительно американской астронавтики. В тот момент он занимал в правительстве РФ пост-вице-премьера и курировал вопросы космоса, сообщает УНИАН.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», в США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX — Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль должен состыковаться с МКС.

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