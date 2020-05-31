Украина

В ВСУ зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса

В Вооруженных Силах Украины 30 мая зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умер работник ВСУ из Черновицкой области. У мужчины быстро развилась двусторонняя пневмония, которая и привела к летальному исходу.

Как сообщило командование медицинских сил ВСУ, сотрудник болел с 22 мая, но лечился дома. 27 мая состояние мужчины ухудшилось, он обратился в районную больницу в Новоселице, а оттуда был переведен в военный госпиталь в Черновцах. 28 мая был подтвержден диагноз COVID-19. 30 мая состояние стало критическим, реанимационные меры не помогли, наступила остановка сердца.

По последним данным, с начала вспышки в ВСУ заразились COVID-19 118 человек. 111 уже победили болезнь. За все время эпидемии было зарегистрировано четыре летальных случая. В апреле умерла женщина, работавшая при воинской части в Ивано-Франковской области. Также скончались от болезни двое работников ВСУ из Львовской области.

Фото Ukrmilitarymedic/Facebook

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