26.75 / 26.91 29.45 / 29.75
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

День Киева: Шварценеггер присоединился к поздравлениям Кличко (видео)

12:34 31 мая 2020
Виталий Кличко
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Мэр Киева Виталий Кличко оригинально поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева. У себя в Facebook столичный градоначальник обнародовал видеопоздравление.

На видео под песню «Як тебе не любити, Києве мій!» сменяются кадры с видами столицы, показаны люди в своей повседневной жизни. Все они напевают слова известной песни. В конце видеокамера перемещается в рабочий кабинет, где Виталий Кличко по видеосвязи общается с известный актером и политиком Арнольдом Шварценеггером и учит его словам песни.

«Як тебе не любити, Києве мій!» — повторяет за Виталием Кличко Арнольд Шварценеггер.

«Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», — отметил в комментарии мэр.

«Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!», — написал Виталий Кличко.

Как известно, песня «Як тебе не любити, Києве мій!» с 2014 года является официальным гимном столицы Украины.

Ранее действующий мэр столицы Виталий Кличко рассказал, будет ли он снова баллотироваться на должность киевского городского головы на осенних выборах в органы местного самоуправления.

177

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

нападение

"Особая цивилизация": в России у семьи насильно изъяли пятерых детей (шокирующее видео)

Посадка Falcon 9

Соцсети в восторге от идеальной посадки первой ступени Falcon 9 (видео)

Илон Маск

После успеха с запуском Crew Dragon Маск ответил Рогозину на известную шутку о батуте

Пункт пропуска

Бунт на украинско-венгерской границе: авто пограничников сбросили в кювет (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер