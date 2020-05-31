День Киева: Шварценеггер присоединился к поздравлениям Кличко (видео)

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко оригинально поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева. У себя в Facebook столичный градоначальник обнародовал видеопоздравление.

На видео под песню «Як тебе не любити, Києве мій!» сменяются кадры с видами столицы, показаны люди в своей повседневной жизни. Все они напевают слова известной песни. В конце видеокамера перемещается в рабочий кабинет, где Виталий Кличко по видеосвязи общается с известный актером и политиком Арнольдом Шварценеггером и учит его словам песни.

«Як тебе не любити, Києве мій!» — повторяет за Виталием Кличко Арнольд Шварценеггер.

«Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», — отметил в комментарии мэр.

«Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!», — написал Виталий Кличко.

Как известно, песня «Як тебе не любити, Києве мій!» с 2014 года является официальным гимном столицы Украины.

Ранее действующий мэр столицы Виталий Кличко рассказал, будет ли он снова баллотироваться на должность киевского городского головы на осенних выборах в органы местного самоуправления.

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