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День Киева: Шварценеггер присоединился к поздравлениям Кличко (видео)
Мэр Киева Виталий Кличко оригинально поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева. У себя в Facebook столичный градоначальник обнародовал видеопоздравление.
На видео под песню «Як тебе не любити, Києве мій!» сменяются кадры с видами столицы, показаны люди в своей повседневной жизни. Все они напевают слова известной песни. В конце видеокамера перемещается в рабочий кабинет, где Виталий Кличко по видеосвязи общается с известный актером и политиком Арнольдом Шварценеггером и учит его словам песни.
«Як тебе не любити, Києве мій!» — повторяет за Виталием Кличко Арнольд Шварценеггер.
«Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», — отметил в комментарии мэр.
«Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!», — написал Виталий Кличко.
Как известно, песня «Як тебе не любити, Києве мій!» с 2014 года является официальным гимном столицы Украины.
Ранее действующий мэр столицы Виталий Кличко рассказал, будет ли он снова баллотироваться на должность киевского городского головы на осенних выборах в органы местного самоуправления.177
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