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Украина

Кличко рассказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева

20:54 29 мая 2020
Кличко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Действующий мэр столицы Виталий Кличко на осенних выборах в органы местного самоуправления намерен снова баллотироваться на должность киевского городского головы. Пока об этом Кличко сказал предварительно, а официально подтвердит, когда стартует избирательная кампания.

«Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации», — цитирует Кличко «Новое время».

Столичный градоначальник отметил, что его партия «Удар» может пойти на местные выборы под новым брендом.

Напомним, известный шоумен Сергей Притула признался, собирается ли бороться за пост мэра Киева.

Ранее появились результаты опроса киевлян относительно электоральных симпатий к потенциальным кандидатам на должность мэра столицы.

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