Бунт на украинско-венгерской границе: авто пограничников сбросили в кювет (видео)

Происшествия

В Закарпатье на КПП «Тиса» произошли потасовки, из-за чего перекрыли движение. Об этом написал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Там водители и пассажиры микроавтобусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас стоит 50 неоформленных микроавтобусов.

На месте собрались пограничники, которых стянули со Львова — около 50 силовиков. Они автомобилями и щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска «Тиса».

Как сообщили источники, потасовка возникла из-за изменений правил ввоза посылок без растаможивания на территорию Украины. Раньше за автобус платили 500 евро, но теперь цена 1 евро за килограмм. Но водители отказываются платить.

«С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры не запускайте никого на территорию своего КПП», — написал Глагола.

Позже в ходе столкновений люди скинули авто пограничников в кювет.

«На КПП „Тиса“ автомобиль пограничников люди столкнули в кювет. Получил эксклюзивное видео о том, как все это происходит. Кроме того, на нем видно, что с венгерской стороны очередь из бусов уже на несколько километров», — написал журналист.

В Госпогранслужбе заявили, что в связи со сложившейся ситуацией, временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска.

«Рекомендуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или избрать другие пункты пропуска», — сообщили в ведомстве.

Как писали «ФАКТЫ», 29 мая Украина дополнительно (кроме функционировавших ранее) возобновила работу 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны. Так, уже открыты КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Фото: Mukachevo.net, Госпогранслужба

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