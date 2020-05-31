Первый день лета: веселые поздравления, открытки, смс

Общество и люди

Вот и пришло долгожданное лето. И самое время поздравить друзей и родственников, пожелать им хорошего лета.

А «ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления с началом лета.

Тебя я поздравлю, а с чем — угадаешь?

Ну, глянь в календарик, ты разве не знаешь?

Ведь первый день лета сегодня, ура!

Все взрослые празднуют и детвора.

Пусть жизнь твоя будет по-летнему жаркой,

Беспечно-каникульной, солнечно-яркой.

По-летнему долгими будут все дни,

И будут в судьбе лишь успехи одни!



***

Ждали долго, но дождались:

Лета первый день настал,

Я хочу, чтобы сегодня

Каждый-каждый счастлив стал,

Будет лето теплым, жарким,

Развлечения нас ждут,

Этим летом будет классно,

А печали все уйдут!

***

С первым днем лета! Пора улыбаться,

В озере чистом и речке плескаться,

Бегать, смеяться, цветы собирать,

Змея воздушного в небо пускать.

Вы постарайтесь за лето набраться

Сил, чтоб и осенью вам улыбаться.

Летом ведь дарит прекрасный настрой

Всем небосвод чистый и голубой!



***

Самый первый летний день

Пусть мечту подарит,

Оттеснит печали в тень,

Радостью завалит!

Пусть всё сбудется скорей,

Если загадаешь,

Дни все длятся веселей,

Нежность окрыляет.

И успех, как шумный дождь,

Пусть скорей прольется,

И, как лето началось —

Счастье пусть начнется!



***

Наконец-то, снова лето,

Первый день встречаем мы,

В эту пору беззаветно

И безумно влюблены.

Лета яркого желаю,

Моря, солнца, теплоты,

Лето — маленькая сказка,

Всплеск эмоций, доброты.

Больше поздравлений с началом лета читайте здесь.

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