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Первый день лета: веселые поздравления, открытки, смс
Вот и пришло долгожданное лето. И самое время поздравить друзей и родственников, пожелать им хорошего лета.
А «ФАКТЫ» собрали для вас красивые открытки и поздравления с началом лета.
Тебя я поздравлю, а с чем — угадаешь?
Ну, глянь в календарик, ты разве не знаешь?
Ведь первый день лета сегодня, ура!
Все взрослые празднуют и детвора.
Пусть жизнь твоя будет по-летнему жаркой,
Беспечно-каникульной, солнечно-яркой.
По-летнему долгими будут все дни,
И будут в судьбе лишь успехи одни!
***
Ждали долго, но дождались:
Лета первый день настал,
Я хочу, чтобы сегодня
Каждый-каждый счастлив стал,
Будет лето теплым, жарким,
Развлечения нас ждут,
Этим летом будет классно,
А печали все уйдут!
***
С первым днем лета! Пора улыбаться,
В озере чистом и речке плескаться,
Бегать, смеяться, цветы собирать,
Змея воздушного в небо пускать.
Вы постарайтесь за лето набраться
Сил, чтоб и осенью вам улыбаться.
Летом ведь дарит прекрасный настрой
Всем небосвод чистый и голубой!
***
Самый первый летний день
Пусть мечту подарит,
Оттеснит печали в тень,
Радостью завалит!
Пусть всё сбудется скорей,
Если загадаешь,
Дни все длятся веселей,
Нежность окрыляет.
И успех, как шумный дождь,
Пусть скорей прольется,
И, как лето началось —
Счастье пусть начнется!
***
Наконец-то, снова лето,
Первый день встречаем мы,
В эту пору беззаветно
И безумно влюблены.
Лета яркого желаю,
Моря, солнца, теплоты,
Лето — маленькая сказка,
Всплеск эмоций, доброты.
Больше поздравлений с началом лета читайте здесь.95
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