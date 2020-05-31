Общество и люди

С первым днем лета: поздравления и яркие открытки

Начало лета — прекрасный повод поздравить близких, пожелать им тепла, радости и веселых приключений.

А «ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с первым днем лета.

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

***

Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.

Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.

Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!



***

Вот и наступило лето!

Мы его так долго ждали:

Много солнечного света,

Путешествия и дали,

Море, отдых, приключения,

Ночи звездные, тепло,

Чтобы каждое мгновение

Только радость нам несло!



***

Сегодня лето постучалось

В окошко солнечным лучом.

Оно — тепла, добра начало,

Нам летом беды нипочем.

Хочу поздравить с днем прекрасным,

Погоды ясной пожелать,

Чтоб получалось летом классным

Тебе активно отдыхать.

Пусть будет море, солнце, брызги

И чистый, золотой песок,

Чтоб лето к подвигам, победам

Дало тебе в судьбе толчок.



***

С приходом лета всем тепла

И яркого цветения!

Пусть будет солнечным всегда

И всюду настроение!

Желаю славно отдохнуть,

От всех забот развеяться,

Ведь помогает лето нам

На лучшее надеяться!

Напомним, что 31 мая отмечается День Киева. Поздравления с праздником читайте здесь.

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