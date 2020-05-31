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Общество и люди

С первым днем лета: поздравления и яркие открытки

15:37 31 мая 2020
Первый день лета
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Начало лета — прекрасный повод поздравить близких, пожелать им тепла, радости и веселых приключений.

А «ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с первым днем лета.

Первый день лета

Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.

Первый день лета

***
Желаю напиться
Лимонада.
Желаю влюбиться
До отпада.

Желаю забыться
На теплом море.
Желаю забыть
Про беду и горе.

Веселых закатов,
Счастливых рассветов.
Тебя поздравляю я
С первым днем лета!

Первый день лета
***
Вот и наступило лето!
Мы его так долго ждали:
Много солнечного света,
Путешествия и дали,
Море, отдых, приключения,
Ночи звездные, тепло,
Чтобы каждое мгновение
Только радость нам несло!

Первый день лета
***

Сегодня лето постучалось
В окошко солнечным лучом.
Оно — тепла, добра начало,
Нам летом беды нипочем.

Хочу поздравить с днем прекрасным,
Погоды ясной пожелать,
Чтоб получалось летом классным
Тебе активно отдыхать.

Пусть будет море, солнце, брызги
И чистый, золотой песок,
Чтоб лето к подвигам, победам
Дало тебе в судьбе толчок.

Первый день лета
***
С приходом лета всем тепла
И яркого цветения!
Пусть будет солнечным всегда
И всюду настроение!

Желаю славно отдохнуть,
От всех забот развеяться,
Ведь помогает лето нам
На лучшее надеяться!

Первый день лета

Напомним, что 31 мая отмечается День Киева. Поздравления с праздником читайте здесь.

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