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С первым днем лета: поздравления и яркие открытки
Начало лета — прекрасный повод поздравить близких, пожелать им тепла, радости и веселых приключений.
А «ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с первым днем лета.
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
***
Желаю напиться
Лимонада.
Желаю влюбиться
До отпада.
Желаю забыться
На теплом море.
Желаю забыть
Про беду и горе.
Веселых закатов,
Счастливых рассветов.
Тебя поздравляю я
С первым днем лета!
***
Вот и наступило лето!
Мы его так долго ждали:
Много солнечного света,
Путешествия и дали,
Море, отдых, приключения,
Ночи звездные, тепло,
Чтобы каждое мгновение
Только радость нам несло!
***
Сегодня лето постучалось
В окошко солнечным лучом.
Оно — тепла, добра начало,
Нам летом беды нипочем.
Хочу поздравить с днем прекрасным,
Погоды ясной пожелать,
Чтоб получалось летом классным
Тебе активно отдыхать.
Пусть будет море, солнце, брызги
И чистый, золотой песок,
Чтоб лето к подвигам, победам
Дало тебе в судьбе толчок.
***
С приходом лета всем тепла
И яркого цветения!
Пусть будет солнечным всегда
И всюду настроение!
Желаю славно отдохнуть,
От всех забот развеяться,
Ведь помогает лето нам
На лучшее надеяться!
Напомним, что 31 мая отмечается День Киева. Поздравления с праздником читайте здесь.51
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!