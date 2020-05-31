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День защиты детей 2020: открытки и поздравления
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки к празднику.
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
***
Дети — радость, дети — счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.
Пусть у каждого ребенка —
У мальчишек, у девчонок —
Будет все: семья и кров,
Где живут уют, любовь!
***
Берегите деток каждый день и час,
Ведь они дар Божий каждому из нас.
Охраняйте деток каждый-каждый миг,
Радуйте, балуйте, обожайте их.
Чувствуют пусть детки ласку и тепло,
Видят только счастье, радость и добро.
Детство — это очень чудная пора,
Пусть всегда веселой будет детвора.
Пусть повсюду будет слышен детский смех,
Детство будет полным игр и потех.
С Днем защиты деток поздравляю вас!
Дети — это счастье каждого из нас.
***
Пока на свете слышен детский плач,
От взрослых дети будут ждать участия.
Защиты день от бед и неудач,
Детей защиты, маленького счастья!
Раз взрослые — давно пора понять,
А как иначе, вы всегда ведь рядом,
Взять на руки и у беды отнять —
Отличное, простое слово — НАДО!
Когда страдает детская душа
… что может быть еще печальней?
Рванись навстречу, даже чуть дыша,
Успей помочь, пусть даже и случайно!
***
Этот праздник самый главный
Среди праздников на свете,
Его встретят во всех странах,
Ведь нужна защита детям!
В этот день пускай все дети
Не прольют ни капли слез,
Пусть везде, на всей планете,
Принимают их всерьез!
Каждый пусть ребенок знает,
Что семья им дорожит,
И от всех проблем на свете
Оградит и защитит!
Напомним, этот день — не просто праздник, а напоминание о том, что многие дети в мире нуждаются в защите. Ранее мы писали, что из-за карантина 42 тысячи маленьких украинцев вернули из интернатов домой, где их ждали ужасные условия.35
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