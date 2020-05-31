День защиты детей 2020: открытки и поздравления

Общество и люди

1 июня отмечается Международный день защиты детей.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки к празднику.

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким,

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!



***

Дети — радость, дети — счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка —

У мальчишек, у девчонок —

Будет все: семья и кров,

Где живут уют, любовь!



***

Берегите деток каждый день и час,

Ведь они дар Божий каждому из нас.

Охраняйте деток каждый-каждый миг,

Радуйте, балуйте, обожайте их.

Чувствуют пусть детки ласку и тепло,

Видят только счастье, радость и добро.

Детство — это очень чудная пора,

Пусть всегда веселой будет детвора.

Пусть повсюду будет слышен детский смех,

Детство будет полным игр и потех.

С Днем защиты деток поздравляю вас!

Дети — это счастье каждого из нас.



***

Пока на свете слышен детский плач,

От взрослых дети будут ждать участия.

Защиты день от бед и неудач,

Детей защиты, маленького счастья!

Раз взрослые — давно пора понять,

А как иначе, вы всегда ведь рядом,

Взять на руки и у беды отнять —

Отличное, простое слово — НАДО!

Когда страдает детская душа

… что может быть еще печальней?

Рванись навстречу, даже чуть дыша,

Успей помочь, пусть даже и случайно!



***

Этот праздник самый главный

Среди праздников на свете,

Его встретят во всех странах,

Ведь нужна защита детям!

В этот день пускай все дети

Не прольют ни капли слез,

Пусть везде, на всей планете,

Принимают их всерьез!

Каждый пусть ребенок знает,

Что семья им дорожит,

И от всех проблем на свете

Оградит и защитит!

Напомним, этот день — не просто праздник, а напоминание о том, что многие дети в мире нуждаются в защите. Ранее мы писали, что из-за карантина 42 тысячи маленьких украинцев вернули из интернатов домой, где их ждали ужасные условия.

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