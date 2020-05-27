Украина

«Поздно вечером ко мне постучался Максим — 12-летний сын моих соседей. Он был весь в слезах и просил разрешить ему переночевать. Сказал, что отец напился и устроил в доме дебош. Максим признался, что не может оставаться в этом доме. Еще он был очень голоден. Оказалось, что дома ему нечего было есть», — рассказала жительница одного из сел в Волынской области Галина. Женщина разрешила соседскому мальчику остаться. По словам Галины, она не видела этого ребенка больше двух лет. Все это время Максим был в интернате в другом районе. Там он жил и не приезжал домой даже на каникулы. Но тут интернат закрыли на карантин из-за коронавируса и Максим вынужден был вернуться домой (напомним, во многих школах-интернатах были выявлены вспышки опасной инфекции). «Его родители и раньше любили выпить, — рассказала Галина. — Отец в такие моменты становился агрессивным… За два года, которые Максима здесь не было, стало только хуже. Максим категорически отказывался возвращаться домой. Он пожил у меня еще несколько дней, после чего соцработники определили его в реабилитационный центр». В такой ситуации оказался не только Максим. Из-за пандемии коронавируса 42 тысячи детей из интернатов вернули в семьи, не проверив там условия проживания. Такое заявление сделали в благотворительной организации «SOS Детские деревни — Украина». Представители организации сообщили, что многих детей (в том числе и детей с инвалидностью) дома никто не ждал. Кому-то пришлось идти к соседям, а кого-то потом таки забрали соцслужбы — из-за того, что родители были пьяные или поднимали на детей руку.

Национальный программный директор организации «SOS Детские деревни — Украина» и глава правления Украинской сети по правам ребенка Дарья Касьянова рассказала «ФАКТАМ», что интернаты закрыли на карантин еще в марте. Детей распустили по домам. О том, в какие условия многие из них попали, оказавшись у родителей, стало известно позже.

— Речь идет о детях, родители которых не лишены родительских прав, — рассказала «ФАКТАМ» Дарья Касьянова. — Но они находились в школах-интернатах, где учились, и проживали. 13 марта в связи с карантином такие учреждения временно прекратили свою работу. И детей отправили по домам. В такой ситуации оказались 42 тысячи детей — именно такие цифры фигурировали в письме Министерства социальной политики. В основном эти дети из малообеспеченных семей или из семей, «оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах». Конечно, среди этих 42 тысяч есть и воспитанники музыкальных или спортивных интернатов, но их не очень много. Но гораздо больше так называемых социальных сирот. Это дети, у которых есть родители. Но мама с папой не могут их обеспечить, прокормить. Иногда это происходит потому, что взрослые уезжают на заработки (такое более характерно для Западной Украины). А в центральной и восточной части страны дети чаще оказываются в интернате из-за того, что родители живут очень бедно, выпивают… А там, где есть алкогольная зависимость, существует высокая вероятность насилия в семье. На самом деле родителей 30 или даже 40 процентов таких социальных сирот давно пора было лишить родительских прав.

— То есть они отдают детей в интернаты и вообще о них забывают?

— Да, они детьми не интересуются, не проведывают их. Я знаю много таких случаев. При этом в журнале посещений стоит галочка, что якобы кто-то из родственников приезжал. А этого не было. Ребенок мог не видеть своих родителей несколько лет. И вот представьте, например, 14-летнего подростка, который три года не был дома, никто оттуда ему не звонил и не писал. И тут вдруг объявляют карантин и этого ребенка возвращают домой. Он приезжает, а дома ни еды, ни дров, ничего. И родители его не ждали. Знаю случаи, когда дети отправлялись к соседям, потому что больше идти было некуда. И кого-то в результате забирали в центры социально-психологической реабилитации. Есть случаи, когда в семьях было насилие. Например, мальчика в свое время забрали в интернат от дедушки-опекуна, который поднимал на него руку. Но вопрос с лишением права опеки тогда так и не решили. И вот сейчас ребенок опять попал к этому дедушке.

— Возвращать детей в такие семьи действительно опасно…

— Да. Дети могут пострадать. И меня удивляют высказывания о том, что в этом нет ничего такого — дескать, детей и раньше возвращали домой на каникулы. Это неправда. Если ребенок не хотел возвращаться к родителям, опекунам, он оставался на каникулы в интернате. Поэтому некоторые ребята не бывали дома по несколько лет. А сейчас они вынуждены были туда уехать. И так как впереди летние каникулы, даже несмотря на смягчение карантинных ограничений, до сентября интернаты уже будут закрыты.

В понедельник, 25 мая, пресс-служба Винницкого областного управления полиции сообщила, что во многих семьях, куда были возвращены дети, родители выпивают. Опубликованные полицией фотографии из этих семей шокируют: грязь, антисанитария, нищета…

«Полицейские ювенальной превенции проверили семь семей в Липовецком и Иллинецком районах и обнаружили, что дети были возвращены в ненадлежащие условия, они не обеспечены надлежащим уходом со стороны родителей. В некоторых семьях родители злоупотребляют алкоголем», — сказано в сообщении пресс-службы полиции.

Об аналогичной ситуации рассказывают и в Луцке.

«В одном из районов области произошел вопиющий случай, было насилие в семье, — рассказала в эфире местного телеканала „Аверс“ начальница сектора ювенальной превенции управления полиции в Волынской области Инна Остапович. — Там отчим детей, которые воспитывались в спецучреждении и из-за карантина вынуждены были вернуться, осуществлял психологическое насилие по отношению к жене. Дети, которые до этого жили в спокойных условиях и привыкли к режиму, не выдержали и ушли к соседке, а она вызвала полицию. Детей забрали и поместили в приют».

Инна Остапович сообщила, что во время карантина количество случаев насилия в семьях (в том числе и по отношению к детям) резко возросло. Многие дети убегают из дома, а двое подростков в Волынской области во время карантина совершили суицид.

Главная проблема, по словам Дарья Касьяновой, в том, что перед тем как закрывать интернаты на карантин, никто не проверил условия, в которые вернутся дети.

— Министерству образования необходимо было обратиться в Минсоцполитики и сообщить: планируем возвращать детей в семьи, пусть соцработники проверят там условия, — говорит Дарья Касьянова. - Но этого никто не сделал. Детей отправили по домам. И когда потом соцслужбы стали проверять, где оказались эти дети, выяснилось, что даже не все их адреса соответствовали действительности. Некоторых детей пришлось разыскивать. В большинстве других стран такого нет. Например, в странах Прибалтики решили не закрывать интернаты, но при этом каждую неделю всех сотрудников таких учреждений тестируют на коронавирус. А в некоторых других странах перед закрытием интернатов взяли неделю на проверку семей, в которые вернутся дети. Выяснили, что там происходит, ждут родители ребенка или нет, не нужна ли им помощь. А вдруг родитель не может принять ребенка, потому что болен? У нас был случай, когда мальчика вернули в семью, а у его мамы — открытая форма туберкулеза. Когда это выяснилось, ребенка хотели забрать, но он уже сам отказался — сказал, что будет помогать младшей сестричке и остался дома. Конечно, все это необходимо было проверить.

— Что же можно сделать сейчас?

— Детей уже вернули в семьи, интернаты закрыты. Сейчас единственное, что можно и необходимо сделать, — это проверить условия, в которых сейчас живет каждый ребенок. Необходимо понять, по какой причине дети из той или иной семьи в свое время оказались в интернате. Если родители злоупотребляют алкоголем, поднимают руку на ребенка — это одно. А если семья просто нуждается в поддержке — необходимо сделать все, чтобы помочь и дети смогли там остаться в дальнейшем.

В Минсоцполитики говорят, что вопрос вернувшихся из интернатов детей у них на контроле. В пресс-службе ведомства сообщили, что 19 мая министр соцполитики Марина Лазебная встречалась по этому поводу с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. В министерстве уверяют, что семьи, в которые вернулись дети из интернатов, уже активно проверяют соцработники.

«В первую очередь будет проведена основательная оценка потребностей семей, в которые вернулись дети. Будут составлены планы развития сервисов и услуг для семей с детьми, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, будет проведено обучение специалистов по социальной работе и обеспечение их средствами защиты в условиях пандемии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в результате пандемии COVID-19, карантина и, как следствие, социально-экономического кризиса в Украине уровень бедности может вырасти с 27% до 44%. То есть за чертой бедности могут оказаться более шести миллионов украинцев.

Фото отдела коммуникаций полиции Винницкой области

В заголовке фото из соцсетей

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