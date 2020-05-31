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Происшествия

За сутки суд успел арестовать только половину участников перестрелки в Броварах

21:34 31 мая 2020
В суде
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Броварах суд избрал меру пресечения 12 участникам перестрелки, которая произошла в промышленном районе города утром 29 мая. Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, заседания продолжались до 18:00.

«По состоянию на 18 часов 12 фигурантам суд избрал меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога», — говорится в сообщении полиции.

По состоянию на утро 31 мая о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины, было сообщено 23 участникам событий в Броварах.

На утреннем заседании суд избрал меру пресечения 11 из них.

Напомним, первое решение в суде Броваров вынесли 30 мая. Тогда же в полиции заявили, что в столкновениях участвовали не менее шестидесяти мужчин. Их перестрелка представляла угрозу для местных жителей: пули попали в окна многоэтажки на улице Олимпийской.

Полиция задержала пятерых участников «разборок» в Житомирской области, еще столько же — в Винницкой области.

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