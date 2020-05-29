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Происшествия

Перестрелка в Броварах: пули пробили окна жилого дома (фото)

11:23 29 мая 2020
На месте происшествия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пули, выпущенные во время резонансной перестрелки в Броварах под Киевом утром 29 мая, повредили окна квартир соседнего многоквартирного дома. Соответствующие фото появились на Instagram-ресурсе News_Brovary.

Камера зафиксировала и пулю, которая влетела в одну из квартир.

Напомним, утром в пятницу, 29 мая, на улице Олимпийской в Броварах произошла перестрелка. Несколько десятков вооруженных людей стреляли прямо в жилых районах. Стрельба может быть связана с переделом рынка маршрутных перевозок. Полиция показала фото задержанных и изъятого огнестрельного оружия.

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Перестрелка в Броварах: пули пробили окна жилого дома (фото)

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