Перестрелка в Броварах: пули пробили окна жилого дома (фото)

Происшествия

Пули, выпущенные во время резонансной перестрелки в Броварах под Киевом утром 29 мая, повредили окна квартир соседнего многоквартирного дома. Соответствующие фото появились на Instagram-ресурсе News_Brovary.

Камера зафиксировала и пулю, которая влетела в одну из квартир.

Напомним, утром в пятницу, 29 мая, на улице Олимпийской в Броварах произошла перестрелка. Несколько десятков вооруженных людей стреляли прямо в жилых районах. Стрельба может быть связана с переделом рынка маршрутных перевозок. Полиция показала фото задержанных и изъятого огнестрельного оружия.

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