Пограничники объяснили причину очередей на границе с Польшей

Украина

С утра 31 мая через пешеходный пункт пропуска «Шегини» на украинском-польской границе через границу только до 12:00 были пропущены 2 тысячи человек, скопление же граждан наблюдалось на оформление перед польским пунктом пропуска «Медика». Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео огромных очередей в пункте пропуска.

Об этом в Facebook сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

«В настоящее время на выход с территории Украины очереди отсутствуют. Зато наблюдается накопление граждан, которые после прохождения всех видов контроля в пункте пропуска «Шегини», ожидают оформления перед польским пунктом пропуска «Медика», — проинформировали пограничники.

Они рекомендовали гражданам, следующим на выход из Украины, учитывать ограничительные меры, введенные смежной стороной, и время, необходимое для проведения таможенных и пограничных процедур.

Напомним, в областной администрации Закарпатья объяснили проблемы с пересечением границы так называемых «итальянских» бусов.

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