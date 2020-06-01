Будет "непростой разговор": МИД вызывает посла Ирана "на ковер"

Украина

Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради «из-за новых попыток Ирана нанести ущерб расследованию катастрофы авиалайнера PS-752», сбитого иранской ракетой вблизи аэропорта Тегерана.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на дипломатический источник.

Украинские дипломаты утверждают, что Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами этой ракетной атаки. Одним из инструментов таких действия этого в МИД считают заявления Тегерана об отказе в предоставлении «черных ящиков» авиалайнера.

«Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков», — пояснил собеседник издания, добавив, что Иран должен обеспечить надлежащую расшифровки ящиков безусловно и безотлагательно. Как известно, за почти 5 месяцев с дня аварии подробная расшифровка записей бортовых самописцев до сих пор не проведена.

И хотя посла Ирана вызвали в МИД еще до новых сообщений иранских СМИ об отказе Тегерана отдавать ящики, они также будут предметом обсуждения.

«В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации — вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном — связан именно с вызовом посла Ирана в МИД „, — пояснил собеседник“ Европейской правды».

В то же время в воскресенье, 31 мая, иранское информагентство ISNA сообщило, что власти страны решили не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского «Боинга», сбитого под Тегераном, а передать их Франции.

Напомним, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера лишь через несколько дней, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету.

В феврале глава МИД Исламской Республики признал неспособность Ирана самостоятельно расшифровать самописцы из-за отсутствия необходимых технологий. Предполагалось, что для анализа «черных ящиков» в страну прибудут иностранные специалисты, однако этому помешали ограничительные меры из-за пандемии COVID-19.

Правительство Ирана направило министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании. Он предполагает, что Украина и семьи погибших отказываются от права подавать в суд по делу об катастрофе украинского лайнера в Тегеране.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу о крушении самолета МАУ в Иране.

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