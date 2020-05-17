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Крушение самолета МАУ в Иране: Украина может обратиться в Международный суд ООН
Если Киеву не удастся достигнуть понимания с Ираном в переговорах по делу крушения самолета МАУ под Тегераном в январе этого года, то Украина и другие пострадавшие страны обратятся Международный суд ООН.
Об этом в в интервью «Радио Свобода» заявил заместитель главы украинского МИД Евгений Енин, который курирует дело МАУ.
По его словам, Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан готовы поддержать Украину в международном арбитраже.
Речь идет о переговорах относительно объективного расследования, гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.
Замглавы МИД также выразил надежду, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче «черных ящиков» самолета другой стране.
Енин отметил, что на днях будет утвержден состав делегации Украины и соответствующие директивы, которые позволят приблизиться к началу переговоров с Ираном.
Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). В результате катастрофы погибли 176 человек — граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции — военная ветвь исполнительной власти Ирана.
В апреле стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании украинскому МИД, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать «человеческую ошибку» и в обмен на выплату компенсации и выдачу содержания бортового видеорегистратора не преследовать Иран.87
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