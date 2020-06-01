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Трудности самоизоляции: собаки помогают тюленям справиться с одиночеством во время карантина
Несмотря на постепенное ослабление карантина в ряде стран Европы до полной отмены его пока еще далеко, особенно в страдающей от заболевания Великобритании.
В связи с введенными властями ограничениями существенно уменьшился поток посетителей парков и заповедников страны.
К примеру, заповедник для тюленей в Корнуолле, где проходят лечение и реабилитацию травмированные морские животные принимает 100 тысяч человек в год, но сейчас из-за эпидемии и карантина посещения сильно ограничены.
Поэтому в отсутствии посетителей тюлени, по мнению сотрудников зоопарка, начинают тосковать по компании, пишет Metro.
В связи с этим они были вынуждены искать выход из положения и теперь приводят в заповедник своих собак, чтобы те общались с подопечными тюленями.
Например, одна из морских обитателей Аайла любит, когда кто-то наблюдает за ее пируэтами под водой. Сотрудники заповедника привели к стеклу бассейна собаку Хьюго, чтобы у Аайлы был хотя бы один зритель. Другой тюлень по имени Уиллоу смог пообщаться с золотистым ретривером Дадли через забор.
«Кажется, им обоим понравилось», — отмечает автор статьи.
Издание отмечает, что карантин сильно изменил жизнь убежища. Посещения разрешены, но в ограниченных количествах, с соблюдением дистанции, регулярными уборками и дезинфекциями. Заповедник живет в основном на пожертвования, а сейчас их количество сильно упало. Но работники верят, что смогут протянуть до конца карантина, особенно если к их инициативе приводить собак присоединятся и некоторые посетители.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что использовать с пользой карантин пытаются и сотрудники зоопарка города Сан-Диего (США): они обучают плавать маленьких пингвинят, которым всего несколько месяцев от роду.21
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