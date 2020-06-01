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Ученые выращивают мини-легкие: зачем это нужно

2:44 1 июня 2020
mini lungs for SARS-CoV-2 research
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с тем, что новый коронавирус SARS-Cov-2, по мнению экспертов ВОЗ, «прописался» в жизни человечества надолго, немецкие ученые решили основательно подойти к изучению его свойств, не ограничиваясь экспериментами на мышах или людях-добровольцах.

Так, исследователи из Ruhr-Universität Bochum (RUB) решили вырастить легкие человека из стволовых клеток.

Об этом пишет MedicalXpress.

«Команда из Бохума планирует использовать органоиды из стволовых клеток для изучения прогрессирования инфекции коронавируса SARS-CoV-2 и выявления противовирусных веществ», — говорится в статье.

Также метод позволит проводить испытания с различными активными веществами в скрининге с высокой пропускной способностью.

Сообщается, что проект «Анализ органоидов легких человека, инфицированных SARS-Cov-2», или Organsars, возглавляет доцент д-р Торстен Мюллер и профессор Стефани Пфандер, он будет финансироваться Федеральным министерством образования и науки ФРГ в течение полутора лет с 1 июня 2020 года.

Сообщается, что органоиды, подобно эмбриону, растут из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с ранее использовавшимися животными моделями и клеточными культурами на основе ткани легких человека из биопсий: они могут быть получены в больших количествах и имеют одинаковый генетический фон.

«В результате между ними нет различий, например, вызванных различными донорами», — объясняет Торстен Мюллер, руководитель исследовательской группы Cell Signaling на кафедре молекулярной биохимии RUB и руководитель группы в Институте психиатрической феномики и геномики университетской больницы LMU.

Команда проанализирует, как ведут себя случаи заражения при применении противовирусных препаратов: ремдесивира, камостата и хлорохин. Библиотека новых веществ также будет проверена.

«Мы будем использовать репортерный коронавирус SARS-Cov-2 для экспериментов, в геном которого была интегрирована последовательность для зеленого флуоресцентного белка», — объясняет профессор Стефани Пфандер из кафедры молекулярной и медицинской вирусологии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что группа молекулярных биологов под руководством доцента Тасманийского университета в Хобарте Майкла Чарльстона проанализировала геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и пришла к выводу, что вирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых — свой набор мутаций в ключевых генах.

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