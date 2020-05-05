Коронавирус надолго: глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что, несмотря на разработку большого количества медицинских препаратов для борьбы с коронаинфекцией, пока что самым надежным средством остается мытьё рук.

Такое заявление он сделал на брифинге в Женеве, напомнив об отмечаемом 5 мая по решению ВОЗ Всемирном дне гигиены рук, говорится в сообщении организации.

«Простое мытьё рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остаётся одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания CoVID-19 и многих других болезней», — сказал глава ВОЗ.

При этом Гебреисус добавил, что у трёх миллиардов людей на планете нет водоснабжения в домах и отсутствует мыло. Он призвал резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта, чтобы снизить темпы развития заболевания.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что не стоит забывать и о социальной дистанции между людьми и необходимости продолжать проводить тестирование и лечение всех заболевших и выявлять всех, кто контактировал с больными.

«Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним», — заявил Гебреисус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мнение главы ВОЗ разделяют медики в Германии: они уверены, что простое мытье рук более эффективно в борьбе с заразой, чем ношение самых современных медицинских перчаток.

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