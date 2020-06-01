Протесты в США: автоцистерна въехала в толпу митингующих людей (видео)

Мир

В американском городе Миннеаполисе, с которого начались беспорядки, охватившие США, произошел новый опасный инцидент: автоцистерна проехала через толпу протестующих, которые вышли на улицу города после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом пишет The Independent.

На видео видно, как протестующие сначала находятся по середине дороги, а затем участники акции протеста разбегаются в стороны из-за того, что на них ехал грузовик.

После того, как автоцистерна прекратила движение и остановилась, демонстранты окружили ее, пытаясь проникнуть внутрь.

Как сообщили в полиции, водитель был задержан. Он пострадал и был госпитализирован в больницу с травмами, которые не представляют угрозы для жизни.

«Он находится под арестом», — сообщили правоохранители.

По информации полиции, никто из участников демонстрации сбит грузовиком не был.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков. Президент США Дональд Трамп обвиняет участников движения «Антифа» в подстрекательстве к массовым беспорядкам и заявил, что власти США признают движение «Антифа» террористической организацией. Также сообщалось, что более 50 антитеррористических групп ФБР будут расследовать насилие участников «Антифа» во время беспорядков в США.

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