Мир

Снова в седле: появились первые фото королевы Елизаветы со времени карантина

Букингемский дворец обнародовал первые фотографии королевы Елизаветы II со времени ее 10-недельной самоизоляции в Виндзорском замке. Ее Величество совершила прогулку верхом на своем 14-летнем пони по кличке Балморал Ферн. 94-летнюю королеву сопровождал ее конюх Терри Пендри, который держался на положенном расстоянии. Они катались по замковой территории. Елизавета была одета по-спортивному — в штаны, жакет, удобные ботинки и платок.

Последний раз журналистам удалось заснять королеву 19 марта — когда она покидала Лондон, направляясь в Виндзор на автомобиле.

Предполагают, что в ближайшее время члены королевской семьи, которые поддерживали связь дистанционно, уже смогут встретиться друг с другом лично. С 1 июня карантин в Великобритании ослабляется. Позволено будет собираться группами до шести человек, при условии соблюдения дистанции в два метра.

Cкорее всего королева и ее муж принц Филипп, которому 10 июня исполнится 99 лет, пока будут оставаться в самоизоляции в качестве меры предосторожности. Однако более молодые их родственники, включая уже переболевшего коронавирусом принца Чарльза, имеют возможность повидаться.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в связи с пандемией были официально отмены все публичные мероприятия с участием королевы Елизаветы II вплоть до октября. Однако есть опасения, что Ее Величество уже вообще никогда больше не появится на публике.



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