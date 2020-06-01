Принц Бельгии нарушил карантин и заразился коронавирусом

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Бельгийский принц Йоахим, племянник правящего короля Филиппа, вызвал всеобщее возмущение, нарушив карантин. 28-летний сын сестры короля принцесса Астрид и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте, 26 мая улетел на стажировку в Испанию, а спустя два дня после приезда отправился на вечеринку в городе Кордоба, куда он прибыл поездом из Мадрида. После чего принц заболел коронавирусом. Неизвестно, заразился ли он на вечеринке, или был инфицирован еще до нее. Всего на мероприятии было 27 человек, включая Йоахима и его девушку Викторию Ортис. Их всех отправили на карантин и обвинили в нарушении установленных правил. В настоящее время разрешено собираться группами не более 15 человек.

Как сообщает издание Express, принцу, занимающему десятое место в очереди на бельгийский престол, грозит штраф в размере до 10 тысяч евро.

Представитель испанского правительства Рафаэла Валенсуэла заявила, что удивлена и возмущена вечеринкой, которая была устроена в момент национального траура по более, чем 27 тысячам умерших от COVID-19. 10-дневный траур был объявлен в стране с 27 мая.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», коронавирусом переболели князья Монако Альбер, а также принц Уэльский Чарльз.

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