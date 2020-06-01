- 09:18 Они мечтали о свободной Украине: названы имена военных, погибших на Донбассе в мае
- 09:15 «Во время матча Лиги чемпионов у меня уже был коронавирус»: тренер Малиновского шокировал признанием
- 09:12 В Николаеве ночью бросили «коктейль Молотова» в офис адвоката
- 08:46 Принц Бельгии нарушил карантин и заразился коронавирусом
- 08:22 Всю Украину зальет дождями: прогноз погоды на первый день лета
- 08:08 Хуже COVID-19: в США предупредили об «апокалиптическом» вирусе, который может уничтожить половину человечества
- 08:02 Путин Зеленского ненавидит — тот подал россиянам «плохой пример», — Игорь Соловей
- 07:37 Снова в седле: появились первые фото королевы Елизаветы со времени карантина
- 07:25 Вытащили деньги из кармана: Юрия Горбунова обокрали на киевском вокзале
- 06:50 «Будто меня битами били»: известная российская юмористка заболела коронавирусом
- 06:50 Протесты в США: полиция применила против демонстрантов у Белого дома слезоточивый газ
- 06:19 Будем жить: первая вакцина против COVID-19 прошла испытание на людях
Принц Бельгии нарушил карантин и заразился коронавирусом
Бельгийский принц Йоахим, племянник правящего короля Филиппа, вызвал всеобщее возмущение, нарушив карантин. 28-летний сын сестры короля принцесса Астрид и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте, 26 мая улетел на стажировку в Испанию, а спустя два дня после приезда отправился на вечеринку в городе Кордоба, куда он прибыл поездом из Мадрида. После чего принц заболел коронавирусом. Неизвестно, заразился ли он на вечеринке, или был инфицирован еще до нее. Всего на мероприятии было 27 человек, включая Йоахима и его девушку Викторию Ортис. Их всех отправили на карантин и обвинили в нарушении установленных правил. В настоящее время разрешено собираться группами не более 15 человек.
Как сообщает издание Express, принцу, занимающему десятое место в очереди на бельгийский престол, грозит штраф в размере до 10 тысяч евро.
Представитель испанского правительства Рафаэла Валенсуэла заявила, что удивлена и возмущена вечеринкой, которая была устроена в момент национального траура по более, чем 27 тысячам умерших от COVID-19. 10-дневный траур был объявлен в стране с 27 мая.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», коронавирусом переболели князья Монако Альбер, а также принц Уэльский Чарльз.180
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хуже COVID-19: в США предупредили об «апокалиптическом» вирусе, который может уничтожить половину человечества
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..