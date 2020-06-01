Преступники ограбили супругов, выигравших в лотерею 125 миллионов долларов (фото)

Мир

Супруги-британцы Дэвид и Анджела Доуз, выигравшие в 2011 году 101 миллион фунтов (около 125 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions, стали жертвами ограбления.

Вскоре после выигрыша пара приобрела квартиру в престижном районе Лондона почти за 5,6 миллиона долларов. Однако шесть лет спустя Доузы решили сменить столичную жизнь на деревенскую и переехали в особняк стоимостью пять миллионов долларов в Восточном Сассексе. Ранее этот дом принадлежал знаменитому британскому певцу Тому Джонсу.

Однако спокойной жизни обрести им здесь не удалось. В особняк вломились грабители. Они ударили 56-летнего Дэвида в лицо, после чего связали его и его 52-летнюю жену кабельными стяжками. После этого преступники вынесли из дома 20 тысяч фунтов наличными и драгоценности, а также угнали автомобиль Range Rover, принадлежащий супругам. Позже машину нашли сожженной неподалеку.

Как пишет издание The Sun, ограбление произошло еще в прошлом году, но известно о нем стало лишь сейчас — после того, как пара попросила у местных властей разрешения установить семь столбов с высокотехнологическими камерами видеонаблюдения вблизи их дома.

Сообщается, что после ограбления были арестованы три человека, однако их отпустили в связи с отсутствием доказательств их причастности к налету.

В 2017 году Дэвид и Анджела судились с сыном Доуза — 32-летним ветераном Афганистана Майклом Доузом. Отец исключил его из своего завещания. Майкл пытался опротестовать его решение, но суд принял сторону Дэвида. Майкл просадил выданные ему отцом два миллиона долларов за два года и требовал дать ему еще — несмотря на совет мачехи попробовать перестать обедать в роскошном отеле Ritz и сменить его на McDonald's.

Особняк Доузов

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британский плотник сорвал джекпот в размере 72 миллионов долларов.

626

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter