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Шоу-бизнес

Олег Винник снова назван лучшим певцом: все победители премии "Золотая Жар-Птица"

9:58 1 июня 2020
Олег Винник
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Ежегодная церемония награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-Птица», которая отмечает специальной наградой «Золотое перо» украинских артистов, из-за карантина впервые прошла онлайн. Победителей в 10 номинациях организаторы премии, телеканал М2 и компания «Таврийские Игры», назвали в сети.

Триумфаторами премии в этом году стала группа «Время и Стекло», прекратившая свое существование. Надя Дорофеева и Позитив получили три награды. Они победили в номинации «Поп-группа года», также песня «Дим» названа лучшим и танцевальным хитом.

Настя Каменских получила две статуэтки: «Певица года», а трогательная песня «Обіцяю», посвященная Потапу, стал «Народным хитом».

Второй год подряд «Певцом года» стал Олег Винник.

«Мне очень приятно получать такую почетную награду от профессионалов. Спасибо каналу М2 за то, что в это непростое время вы думаете об артистах и дарите людям возможность нас увидеть», — сказал Олег Винник. Он также пожелал всем здоровья и выразил поддержку всем коллегам.

«Держимся вместе. Придет тот момент, когда мы все вместе будем стоять на сцене и дарить счастье нашим зрителям», — уверен Винник.

Нынешняя награда стала четвертой в коллекции популярного артиста.

Лучшей рок-группой стала БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Награду в номинации «Клип года» получила группа THE HARDKISS за видео «Жива». Также солистка группы Юлия Санина в дуэте с Тиной Кароль отмечены в номинации «Баллада года» за песню «Вільна».

Победу в номинации «Инди» одержала группа TVORCHI, ярко заявившая о себе на Национальном отборе на «Евровидение».

Международный песенный конкурс также впервые прошел онлайн. Представители из разных стран исполнили свои песни, однако победителя в этом году не выбирали.

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