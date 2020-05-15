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«Евровидение-2020»: где и когда смотреть финальный концерт
В связи с отменой международного песенного конкурса «Евровидение-2020» из-за пандемии коронавируса, финальный концерт пройдет онлайн и будет без состязательного формата.
Посмотреть его вы сможете в субботу, 16 мая, на официальном YouTube-канале конкурса или на этой страничке. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.
Также транслировать концерт будет телеканал «UA: Перший».
По словам организаторов конкурса, зрителей и поклонников «ожидают многочисленные сюрпризы».
Уже известно, что участники по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года «Love Shine A Light» («Любовь излучает свет»).
Найдется дело и для фанатов конкурса — они виртуально исполнят «What's another year?» («Что значит еще один год?»). Именно с этой песней представитель Ирландии Джонни Логан победил в 1980 году.
Видео концертов, которые проходили вместо полуфиналов, вы можете посмотреть здесь.155
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