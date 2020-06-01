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В Боярке под Киевом опять сломали фонтан: момент попал на видео
В Боярке (Киевская область) вновь разрушили городской фонтан, который недавно пострадал от действий девушки, которая влезла на него с ребенком на плечах — конструкция не выдержав нагрузки, ожидаемо рухнула.
Момент падения конструкции фонтана, на которую взобрался молодой человек, в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный».
Если до момента с девушкой у фонтана было три чаши, то на видео четко видна одна, на которую забрался парень. Конструкция под его весом наклонилась и упала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Боярке ротвейлер, ранее нападавший на людей, насмерть загрыз мужчину.172
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