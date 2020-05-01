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Общество и люди

Под Киевом девушка с ребенком залезла на фонтан и разрушила его: момент падения попал на видео

13:30 1 мая 2020 277
В Боярке девушка разрушила фонтан
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Боярке (Киевская область), где недавно ротвейлер загрыз мужчину, девушка, захотев сделать эффектное фото, разрушила городской фонтан.

Как сообщили в ГУНП Киевской области, личность «разрушительницы» установил участковый офицер полиции — ею оказалась 20-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что хотела сфотографироваться на верхушке фонтана с маленькой сестрой на плечах.

Однако конструкция не выдержала — упавшая верхушка фонтана повредила и чашу бассейна.

«Поврежденное имущество принадлежит местному коммунальному предприятию, которому причинен материальный ущерб на общую сумму более 37 тысяч гривен», — сообщили в полиции.

По факту хулиганских действий следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне хулиганы едва не сожгли местную синагогу, бросив под входную дверь бутылки с горючей смесью — инцидент попал на видео.

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