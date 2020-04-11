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Происшествия

Ротвейлер насмерть загрыз мужчину под Киевом: собаку должны были забрать у хозяйки еще год назад

9:33 11 апреля 2020 692
Ротвейлер насмерть загрыз мужчину под Киевом: собаку должны были забрать у хозяйки еще год назад
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети вскрылись нападения ротвейлера на жителя Боярки, которое произошло в начале апреля и закончилось смертью пострадавшего мужчины. Оказалось, что владелица собаки Яна С. в прошлом году уже попадала в поле зрения полиции — в апреле 2019 года ее пес напал на человека и причинил ему телесные повреждения.

Тогда суд применил мизерный штраф в размере 119 гривен и постановил изъять собаку у хозяйки. Тем не менее последнее предписание выполнено не было.

Более того, в сети пишут, что сама Яна попадала под домашний арест за участие в разбойном нападении с целью ограбления (там же якобы засветился и бойцовский пес).

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Напомним, ранее в Одессе собака бойцовой породы без намордника напала на шпица. И хотя пострадавший в «неравном бою» шпиц остался жив, хозяйки собак устроили безобразную драку.

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