Украина

В Украине зафиксировали еще одно землетрясение

В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Ранее из-за землетрясения в Румынии толчки ощущались на территории Одесской области.

По информации Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения был зарегистрирован в районе города Долина на глубине два километра. Сообщается, что такое землетрясение могут чувствовать, в основном, жители верхних этажей в многоэтажных домах. Угрозы для населения нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,23 апреля эпицентр землетрясение зафиксировали возле населенного пункта Теребовля Тернопольской области. Он находился на глубине 5 км. Магнитуда — 1,9 балла по шкале Рихтера.

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