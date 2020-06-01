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В Украине зафиксировали еще одно землетрясение
В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Ранее из-за землетрясения в Румынии толчки ощущались на территории Одесской области.
По информации Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения был зарегистрирован в районе города Долина на глубине два километра. Сообщается, что такое землетрясение могут чувствовать, в основном, жители верхних этажей в многоэтажных домах. Угрозы для населения нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,23 апреля эпицентр землетрясение зафиксировали возле населенного пункта Теребовля Тернопольской области. Он находился на глубине 5 км. Магнитуда — 1,9 балла по шкале Рихтера.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!