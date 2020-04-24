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В Украине зафиксировали очередное землетрясение
После того, как на Пасху, 19 апреля, дважды «тряхнуло» Закарпатье, в четверг, 23 апреля, было зафиксировано землетрясение в Тернопольской области.
Как сообщают в Главном центре специального контроля, источник землетрясения находился в 13 километрах к западу от населенного пункта Теребовля Тернопольской области, на глубине 5 км. Магнитуда — 1,9 балла по шкале Рихтера.
«Землетрясения с такими энергетическими характеристиками обычно не ощущаются людьми и не несут угрозы для населения», — отметили в центре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году жители Одесской области почувствовали отголоски землетрясения в горах Румынии — в соседнем государстве были зафиксированы толчки магнитудой 5,1.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!