Украина

Где в Киеве стоят камеры для фиксаций нарушений ПДД: список улиц

В сети опубликовали перечень улиц в Киеве, на которых установлены камеры нарушений правил дорожного движения — система фиксации нарушителей заработала в Украине с 1 июня.

Так, по информации советника министра внутренних дел Украины Владимира Мартыненко, камеры установили на:

ул. Олени Телиги, 39;

Набережном шоссе, 4 (напротив дома)

Днепровской набережной, перекресток с улицей Причальная

ул. Братиславской, 18;

Чоколовском бульваре, 24;

Северном мосту (в направлении левого берега);

Северном мосту (в направлении правого берега);

Броварском проспекте (метро «Левобережная»);

Броварском проспекте / ул. Строителей;

Южном мосту (в направлении левого берега);

Южном мосту (в направлении правого берега);

проспекте Героев Сталинграда, 25;

проспекте Владимира Маяковского, 56;

проспекте Владимира Маяковского, 65;

бульваре Дружбы народов, 27;

бульваре Дружбы народов, 36;

Столичном шоссе, 58 (в направлении Киева);

Столичное шоссе 58 (в направлении Обухова);

Харьковской площади / проспекте Бажана.

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