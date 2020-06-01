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Где в Киеве стоят камеры для фиксаций нарушений ПДД: список улиц
В сети опубликовали перечень улиц в Киеве, на которых установлены камеры нарушений правил дорожного движения — система фиксации нарушителей заработала в Украине с 1 июня.
Так, по информации советника министра внутренних дел Украины Владимира Мартыненко, камеры установили на:
- ул. Олени Телиги, 39;
- Набережном шоссе, 4 (напротив дома)
- Днепровской набережной, перекресток с улицей Причальная
- ул. Братиславской, 18;
- Чоколовском бульваре, 24;
- Северном мосту (в направлении левого берега);
- Северном мосту (в направлении правого берега);
- Броварском проспекте (метро «Левобережная»);
- Броварском проспекте / ул. Строителей;
- Южном мосту (в направлении левого берега);
- Южном мосту (в направлении правого берега);
- проспекте Героев Сталинграда, 25;
- проспекте Владимира Маяковского, 56;
- проспекте Владимира Маяковского, 65;
- бульваре Дружбы народов, 27;
- бульваре Дружбы народов, 36;
- Столичном шоссе, 58 (в направлении Киева);
- Столичное шоссе 58 (в направлении Обухова);
- Харьковской площади / проспекте Бажана.
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