26.71 / 26.94 29.42 / 29.92
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Где в Киеве стоят камеры для фиксаций нарушений ПДД: список улиц

12:28 1 июня 2020
Система фиксации нарушений ПДД
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сети опубликовали перечень улиц в Киеве, на которых установлены камеры нарушений правил дорожного движения — система фиксации нарушителей заработала в Украине с 1 июня.

Так, по информации советника министра внутренних дел Украины Владимира Мартыненко, камеры установили на:

  • ул. Олени Телиги, 39;
  • Набережном шоссе, 4 (напротив дома)
  • Днепровской набережной, перекресток с улицей Причальная
  • ул. Братиславской, 18;
  • Чоколовском бульваре, 24;
  • Северном мосту (в направлении левого берега);
  • Северном мосту (в направлении правого берега);
  • Броварском проспекте (метро «Левобережная»);
  • Броварском проспекте / ул. Строителей;
  • Южном мосту (в направлении левого берега);
  • Южном мосту (в направлении правого берега);
  • проспекте Героев Сталинграда, 25;
  • проспекте Владимира Маяковского, 56;
  • проспекте Владимира Маяковского, 65;
  • бульваре Дружбы народов, 27;
  • бульваре Дружбы народов, 36;
  • Столичном шоссе, 58 (в направлении Киева);
  • Столичное шоссе 58 (в направлении Обухова);
  • Харьковской площади / проспекте Бажана.

Эксклюзивный материал о том, как работает система фиксации нарушений ПДД, а также о «письмах счастья», читайте на сайте «ФАКТОВ».

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стадо коров

Стадо коров убило пенсионера

Ядерное оружие

В Украине заговорили о пересмотре Будапештского меморандума

Землетрясение

В Украине зафиксировали еще одно землетрясение

Система фиксации нарушений ПДД

Где в Киеве стоят камеры для фиксаций нарушений ПДД: список улиц

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер