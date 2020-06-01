На могиле сына Януковича в Крыму стоит сигнализация (фото)

Общество и люди

На могиле сына экс-президента Украины Виктора Януковича — Януковича-младшего похоронили в аннексированном Крыму — установлена сигнализация.

Как пишет «Экспресс-газета», вдоль ограды могилы сына экс-президента установили датчики движения. Участок, где он похоронен — один из самых дорогих на Братском кладбище Севастополя. Там место для захоронения стоит от полутора до двух тысяч долларов.

Смотритель кладбища утверждает, что в реестре нет сведений о похоронах Виктора Януковича-младшего. Также сообщается, что сына экс-президента хоронили ночью и без лишних свидетелей — на церемонии были лишь экс-президент, его супруга Людмила, жена Януковича-младшего Ольга с сыном Ильей, друзья.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктор Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года — автомобиль «Фольксваген», в котором он находился, провалился под лед на озере Байкал. Пассажирам удалось выбраться из авто, а сын экс-президента утонул.

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