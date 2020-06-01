Есть реальная угроза заражения: в карантинной Одессе таки разрешили работу кальянных

Клуб потребителей

В понедельник, 1 июня, в ходе заседания оперативного штаба мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился предупредить кальянные города о том, чтобы их владельцы разместили на всех столах заведений таблички с предупреждением: курение кальяна несет риск заражения коронавирусом. Этому решению предшествовала «кальянная война», которую мэр объявил хозяевам этих заведений 25 мая на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Разрешили открыть клубы, линии мы нарисовали — хорошо. А посмотрите, как курят кальян. Мундштуки меняют, но есть и другие контакты. Когда они угли меняют или продувают эти устройства. Не хотят ли наши государственные мужи подумать об этом? Понимаю, что вызову критику на себя, но нам нужны рекомендации», — заявил мэр.

При этом руководитель департамента здравоохранения горсовета сообщила, что, по данным экспертов, при пользовании кальяном, несмотря на применение одноразового мундштука, значительно повышается риск инфицирования. Городской главврач была категорична: кальяны следует запретить, так как есть риск распространения вируса.

Тогда сошлись на том, что курение кальяна в период пандемии коронавируса чревато рисками, и направили запрос главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко с просьбой дать разъяснения.

Кальянщики резко отреагировали на возможный запрет их работы и обратились к городскому голове с просьбой не препятствовать их деятельности. При этом подчеркнули, что при такой постановке вопроса кальянные могут уже не открыться, а в них нынче работают более тысячи человек.

В итоге 1 июня городская власть фактически дала зеленый свет работе кальянных. Ответственным чиновникам поручено разработать соответствующий «предупреждающий текст» для табличек и передать его в заведения. Также дано указание о необходимости получить рекомендации врача о том, как правильно проводить очистку и дезинфекцию кальянов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что текущая эпидемиологическая ситуация в Украине позволила смягчить карантин: в частности, открылись спортзалы и бассейны.

А в Киеве с 1 июня открывают пляжи и зоны отдыха у водоемов.

Напомним, что с 22 мая по 22 июня в Украине действует так называемый адаптивный карантин.

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