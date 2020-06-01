- 13:08 В Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин женский монастырь
- 12:56 Ковидия или Карантия? Аlyosha и Тарас Тополя не могут определиться с именем дочери
- 12:54 Похищенный на админгранице с Крымом военный позвонил сослуживцу
- 12:51 Есть реальная угроза заражения: в карантинной Одессе таки разрешили работу кальянных
- 12:44 На могиле сына Януковича в Крыму стоит сигнализация
- 12:38 Чемпион НБА жестоко избил ногами участника беспорядков в США
- 12:28 Где в Киеве стоят камеры для фиксаций нарушений ПДД: список улиц
- 12:16 Стадо коров убило пенсионера
- 12:09 В Украине зафиксировали еще одно землетрясение
- 12:07 В Украине заговорили о пересмотре Будапештского меморандума
- 11:55 Дональд Трамп спрятался в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома
- 11:39 Доллар в обменниках дешевле 27 гривен: курс валют на 1 июня
Ковидия или Карантия? Аlyosha и Тарас Тополя не могут определиться с именем дочери
Примерно через месяц в семье известных артистов Аlyosha и Тараса Тополи появится третий ребенок. Супруги объявили, что у них родится девочка. Как призналась певица, они всей семьей с нетерпением ждут появления маленькой принцессы. А Рома и Марк счастливы, что не придется делиться своими игрушками.
Как назовут дочку, звездные родители пока не решили. У них есть несколько вариантов, но мнения пока разделяются. «Я хотела сначала, чтобы была Мария, а потом говорила Алла. Но Алла Тарасу не нравится», — сказала Аlyosha программе «Светская жизнь». «Выбираем между Ковидия и Карантия», — пошутил Тополя.
Родители уже приготовили комнату для дочки в своей просторной квартире.
«В тех жилищных условиях, где мы находимся, хватит места на всех. Жилье мы приобретали с прицелом на детей. Когда спрашивали, хотите ли вы третьего ребенка — сложно сказать прямо хочу. Особенно в это мятежное время, когда не знаешь, что будет завтра. Ты понимаешь, что даешь жизнь в этот мир, и несешь за него ответственность, ты должен дать ему какую-то платформу. Специально мы зачатия не планировали, но когда оно произошло, то решили — пускай будет больше успешных украинцев», — рассказал Тарас.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Аlyosha откровенно рассказала о третей беременности и жизни на карантине.86
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"