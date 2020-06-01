Шоу-бизнес

Ковидия или Карантия? Аlyosha и Тарас Тополя не могут определиться с именем дочери

Примерно через месяц в семье известных артистов Аlyosha и Тараса Тополи появится третий ребенок. Супруги объявили, что у них родится девочка. Как призналась певица, они всей семьей с нетерпением ждут появления маленькой принцессы. А Рома и Марк счастливы, что не придется делиться своими игрушками.

Как назовут дочку, звездные родители пока не решили. У них есть несколько вариантов, но мнения пока разделяются. «Я хотела сначала, чтобы была Мария, а потом говорила Алла. Но Алла Тарасу не нравится», — сказала Аlyosha программе «Светская жизнь». «Выбираем между Ковидия и Карантия», — пошутил Тополя.

Родители уже приготовили комнату для дочки в своей просторной квартире.

«В тех жилищных условиях, где мы находимся, хватит места на всех. Жилье мы приобретали с прицелом на детей. Когда спрашивали, хотите ли вы третьего ребенка — сложно сказать прямо хочу. Особенно в это мятежное время, когда не знаешь, что будет завтра. Ты понимаешь, что даешь жизнь в этот мир, и несешь за него ответственность, ты должен дать ему какую-то платформу. Специально мы зачатия не планировали, но когда оно произошло, то решили — пускай будет больше успешных украинцев», — рассказал Тарас.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Аlyosha откровенно рассказала о третей беременности и жизни на карантине.

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