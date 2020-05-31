Шоу-бизнес

Мальчик или девочка? Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка (видео)

Украинские артисты Alyosha и Тарас Тополя, которые готовятся к рождению третьего ребенка, рассекретили пол будущего малыша.

На страничке Alyosha в соцсетях появилось короткое видео, на котором она и муж оригинально сообщают Кате Осадчей, кто у них родится.

Артисты пришли на встречу с большим оранжевым шаром, а когда он лопнул, оттуда посыпались конфетти розового цвета.

Сам Тарас на своей страничке опубликовал фото, на котором держит в руках крохотную рубашечку. «Девочка. С любимой и нашими мальчишками в ожидании», — подписал он фото.

Кстати, артисты намекнули в разговоре с Осадчей, что дочь назовут Марией.

Напомним, что ранее Alyosha рассказала «ФАКТАМ» все о своей беременности, а также сообщила, когда ребенок появится на свет.

118

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter