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Шоу-бизнес

Мальчик или девочка? Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка (видео)

16:00 31 мая 2020
Alyosha и Тарас Тополя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинские артисты Alyosha и Тарас Тополя, которые готовятся к рождению третьего ребенка, рассекретили пол будущего малыша.

На страничке Alyosha в соцсетях появилось короткое видео, на котором она и муж оригинально сообщают Кате Осадчей, кто у них родится.

Артисты пришли на встречу с большим оранжевым шаром, а когда он лопнул, оттуда посыпались конфетти розового цвета.

Сам Тарас на своей страничке опубликовал фото, на котором держит в руках крохотную рубашечку. «Девочка. С любимой и нашими мальчишками в ожидании», — подписал он фото.

Тополя

Кстати, артисты намекнули в разговоре с Осадчей, что дочь назовут Марией.

Напомним, что ранее Alyosha рассказала «ФАКТАМ» все о своей беременности, а также сообщила, когда ребенок появится на свет.

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