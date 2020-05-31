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Мальчик или девочка? Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка (видео)
Украинские артисты Alyosha и Тарас Тополя, которые готовятся к рождению третьего ребенка, рассекретили пол будущего малыша.
На страничке Alyosha в соцсетях появилось короткое видео, на котором она и муж оригинально сообщают Кате Осадчей, кто у них родится.
Артисты пришли на встречу с большим оранжевым шаром, а когда он лопнул, оттуда посыпались конфетти розового цвета.
Сам Тарас на своей страничке опубликовал фото, на котором держит в руках крохотную рубашечку. «Девочка. С любимой и нашими мальчишками в ожидании», — подписал он фото.
Кстати, артисты намекнули в разговоре с Осадчей, что дочь назовут Марией.
Напомним, что ранее Alyosha рассказала «ФАКТАМ» все о своей беременности, а также сообщила, когда ребенок появится на свет.118
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!