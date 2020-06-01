50-летний киевлянин систематически развращал школьниц: шокирующие подробности

Происшествия

Прокуратура сообщила 50-летнему жителю Киева о подозрении в развращении двух 13-летних девушек, а также в изготовлении видео- и фотоматериалов порнографического характера. Ранее были разоблачены насильники, которые работали воспитателями детдомов семейного типа.

Как сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook, следствие установило, что подозреваемый познакомился со школьницами в магазине, где попросил номер телефона у одной из них.

Затем мужчина пригласил школьниц домой, где склонял к употреблению спиртного и показывал видеозаписи со сценами зоофилии, а также склонял к вступлению в половую связь.

Подозреваемый несколько месяцев развращал одну из девушек и склонял ее оказывать сексуальные услуги другим лицам. Он зарегистрировал школьницу на сайте секс-знакомств и от ее имени переписывался с мужчинами, предлагая интим за денежное вознаграждение.

Подозреваемый арестован сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье педофил должен будет выплатить потерпевшей крупную компенсацию.

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