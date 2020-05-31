На Прикарпатье педофил выплатит 400 тысяч гривен компенсации потерпевшей

Происшествия

Коллегия судьей Калушского горрайсуда Ивано-Франковской области признал молодого местного жителя виновным в совершении насилия в отношении несовершеннолетней школьницы. Преступление произошло в Калуше еще в ноябре 2017 года. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании в Киеве педофила, который насиловал 13-летнего крестника на камеру и продавал видео через интернет.

— На улице Долинской обвиняемый случайно встретил девочку с мобильным телефоном в руках, которая, возвращаясь со школы домой, шла в попутном направлении, — сообщает пресс-служба Калушского горрайсуда. — Молодой человек пошел за ней, завязал разговор. Дойдя до железнодорожного полотна на территории Калушского машиностроительного завода, решил воспользоваться отсутствием людей: вырвал из рук ребенка мобильный телефон и изнасиловал школьницу.

Хотя молодой человек не признал себя виновным, в суде его вина была полностью доказана. Его также опознала пострадавшая, несмотря на то что педофил изменил форму бороды и прическу. Суд назначил насильнику наказание в виде 10 лет лишения свободы и постановил взыскать с него 400 тысяч гривен морального вреда.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о суде над воспитателями детдомов семейного типа, которые насиловали и заставляли работать воспитанников. Тем временем в Вознесенске Николаевской области вынесли приговор мужчине, который годами насиловал малолетнюю дочь.

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