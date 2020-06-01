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В ОП объяснили, почему Зеленский взял Ермака в Оман на «семейный отдых»
Владимир Зеленский не делал тайну из своей поездку в Оман. Об этом замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил «Вестям».
«Президент поехал в поездку с семьей. Это был частный визит, в рамках которого, раз он уже туда поехал, он встретился с представителями различных органов власти Омана. Утром того дня, на который у президента были назначены встречи, мы видим в одном из СМИ фотографию, на которой — Зеленский в Омане. Мы все равно через час после первой встречи сообщили бы: президент в Омане, провел встречу, продолжает поездку. Мы даже не думали, что из этой ситуации возникнет такой скандал. Никакого секрета в поездке не было — на встречах был фотограф, по ним готовились релизы», — сказал Тимошенко.
По его словам, истории о том, что Зеленский встречался в Омане с российскими топ-чиновниками, — выдуманные. Тимошенко утверждает, что президент был на отдыхе с семьей, а Андрей Ермак поехал с ним в качестве давнего знакомого.
«Там были и другие его знакомые. Даже если бы у него не было никаких официальных встреч — если бы он просто улетел в Оман отдохнуть с семьей, Ермаком и еще некоторыми ребятами, то что? В чем ситуация? А половина тех людей, которые писали возмущенные посты, были не на отдыхе на новогодние праздники?» — сказал замглавы ОП.
Ранее сообщалось, что у Зеленского хотят создать пул журналистов.203
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