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Украина

В Офисе президента хотят создать для Зеленского пул журналистов

14:06 1 июня 2020
Зеленский и журналисты
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с журналистами, в его Офисе задумали создать пул из 25 представителей массмедиа, которых будут приглашать на брифинги и пресс-конференции.

Как пишут «Вести», такую идею озвучил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, решивший узнать реакцию журналистского сообщества.

«В пуле должно быть 20−25 представителей СМИ, не больше — так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от остальных СМИ — мы точно так же с ними работаем, отвечая на запросы, отправляя к ним главу Офиса или его заместителей», — заявил Тимошенко.

По его словам, создание пула — пока что идея. «Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных», — заявил он и добавил, что схема с 25-ю журналистами — «самая продуктивная и рабочая».

«Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы», — считает замглавы Офиса Зеленского.

Эксклюзивный материал главреда сайта «ФАКТОВ» Ярослава Жареного об итогах пресс-конференции Владимира Зеленского читайте на нашем сайте.

Фото со странички Офиса президента Украины в соцсетях.

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