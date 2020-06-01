В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать Мост метро (фото, видео)

Происшествия

Мужчину, который в Киеве угрожал подорвать Мост метро, задержали.

Как сообщают в Патрульной полиции Киева, задержание произошло в 15:20.

Тем временем в соцсетях публикуют момент задержания на столичном мосту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили первые фото и видео с места ЧП в районе Моста метро, где неизвестный сообщил о взрывчатке.

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