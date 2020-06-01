Слава Каминская впервые после карантина отвела сына и дочь в детский сад

Шоу-бизнес

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, рассказавшая ранее о новых отношениях, впервые после карантина отправила 5-летнего сына и 4-летнюю дочь в детский сад.

«С сегодняшнего дня дети наконец пойдут в детский сад. И вот как раз в День защиты детей я защищаю их от себя. А вечером бабушка их заберет, и они поедут к отцу», — смеясь, рассказала Слава Каминская в программе «Ранок з Україною». Певица призналась, что на карантине ей пришлось непросто справляться с детьми. Ей помогали мама бывшего мужа и няня.

«Нахождение с детьми дома еще сильнее укрепило мои нервы, я поняла работу воспитателей, ведь эти милые люди заботятся о наших детях, пока мы заботимся о себе. Конечно, сначала няни с нами не было, а потом я поняла, если еще чуть-чуть не будет няни — может не стать и артистки. А потом так получилось, что мы снова начали хорошо общаться с мамой Эдгара, и вот она мне помогала. Я могла отдать ей детей на 10 дней и оставалась дома одна. Ходишь в квартире, а там одни рыбы, и этот момент одиночества начинаешь ценить все больше и больше», — рассказала певица.

Слава говорит, что не может отказать детям и порой жертвует собой ради их счастья и хорошего настроения.

«У меня есть одна огромная проблема — я всегда делаю то, что они хотят. Потакаю им. Когда становится выбор между тем, чтобы взять что-то себе или ребенку, ну понятно, что — ребенку. Поэтому после того, как они к этому привыкли, у них каждый день начинается: „Дай!“ или „Мама, почему ты пришла без подарков?“. И мы не понимаем, как избавиться от этого. Жалко их, ведь смотрю — у них отличное настроение, почему бы не порадовать?», -призналась звезда каналу «Украина».

Каминская считает, что детей можно побаловать, когда они еще маленькие, а позже она будет чаще применять слово «нет».

Своего нового избранника певица не спешит раскрывать. Говорит лишь: «Хороший мужчина! Надо брать!».

Напомним, 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Звезды шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям и показали трогательные фото со своими чадами.

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