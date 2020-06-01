Звезды шоу-бизнеса трогательно поздравляют с Днем защиты детей (фото)

Шоу-бизнес

В Международный День защиты детей, который отмечают 1 июня, звезды шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям. Они публикуют в социальных сетях семейные фото и оставляют трогательные пожелания, делятся своим опытом.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик по поводу праздника показала фотосессию с дочками во дворе своего загородного дома. В посте под фото она поделилась своими принципами воспитания. Лилия считает, что важно уважать личное пространство ребенка, контролировать, но незаметно и ненавязчиво. «Слушать, слышать и учитывать ее мнение. Кто знает и понимает мечты ребенка, его мотивы, тот по-настоящему близок со своим малышом», — уверена Ребрик.

Тарас Тополя на карантине больше времени смог посвятить своим сыновьям Роману и Марку. В День защиты детей они вместе смастерили мечи и щиты. Мальчики с нетерпением ждут появления сестры и готовятся ее защищать.

Спортсменка Лилия Подкопаева умилила сеть снимком троих детей. Старшие дети нежно склонились над спящей сестричкой, которую Вадим держит на руках.

«В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом „праве на детство“. Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!», — написала Лилия под фото.

Певица Джамала, которая скоро во второй раз станет мамой, опубликовали снимки со всеми «своими» детьми — племянниками, участниками вокальных проектов, юными поклонниками.

«Хочу, чтобы это был просто „День детей“, чтобы их никогда не нужно было ни от кого и ни от чего защищать! Чтобы они всегда улыбались и были здоровы! Всегда говорю на моих концертах: Для меня очень ценно, когда родители приводят детей! Это очень много для меня значит!!!», — написала певица.

У Леси Никитюк своих детей пока нет, она с удовольствием проводит время со своим племянницами. Они отдыхают вместе, а сейчас коротают время карантина. Телеведущая говорит, что от их девчонок иногда приходится самим защищаться.

Напомним, в этом году в шоу-бизнесе намечает бэби-бум. Второго ребенка ожидает победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева. Снова станет мамой Светлана Тарабарова.

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