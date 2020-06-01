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Стало известно, когда Турция откроет границы для украинских туристов
С 1 июля Турция намерена открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной.
Об этом в телефонном разговоре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Чавушоглу также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.
Напомним, с 1 июля авиасообщение с Украиной возобновит и Грузия. А с 16 июня аэропорт «Киев» возобновляет авиарейсы в Европу.25
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