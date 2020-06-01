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Украина

Стало известно, когда Турция откроет границы для украинских туристов

17:47 1 июня 2020
самолет
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

С 1 июля Турция намерена открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной.

Об этом в телефонном разговоре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Чавушоглу также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

Напомним, с 1 июля авиасообщение с Украиной возобновит и Грузия. А с 16 июня аэропорт «Киев» возобновляет авиарейсы в Европу.

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