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Турция назвала дату возобновления авиасообщения с Украиной
Турция, которая заявила о готовности принимать туристов, с 1 июля возобновит авиасообщение с Украиной.
Кроме Украины, с 1 июля Турция откроет границы для Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции.
Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции, сообщает TurizmGuncel.
В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с Соединенными Штатами — с 1 сентября.
Напомним, с 1 июля авиасообщение с Украиной возобновит и Грузия. В правительстве заявляли, что отмена запрета на регулярные перелеты произойдет только на последнем этапе снятия карантинных ограничений.225
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