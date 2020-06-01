Врачи в Италии считают, что коронавирус слабеет и резко теряет активность

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Итальянские медики утверждают, что коронавирус слабеет и резко теряет активность. Так, авторитетный врач, руководитель отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле Антонио Дзангрилло, заявил в эфире телеканала RAI TV: «В действительности, с клинической точки зрения вируса в Италии больше не существует». Тесты-мазки на коронавирус у пациентов за последние десять дней показывают гораздо меньшую вирусную нагрузку, чем на пике пандемии — в марте и апреле. Вирусная нагрузка — мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости зараженного организма. Чем выше этот показатель, тем тяжелее проходит болезнь и выше заразность пациента. В настоящее время вирусная нагрузка, по словам Дзангрилло, «бесконечно мала».

Правда, многие ученые пока что призывают не делать поспешных выводов. А некоторые и вовсе считают, что подобные заявления — нонсенс. Вирус действительно со временем может мутировать и становиться менее агрессивным и опасным в целях самосохранения — ему невыгодно истреблять своих носителей. Однако ряд ученых полагает, что опасно предполагать, будто это уже произошло. И что никаких научных доказательств словам итальянского врача нет, а результатов тестов недостаточно.

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа назвала выводы Дзангрилло ошибочными и могущими вселить людям ложную надежду на скорое окончание пандемии.

А вот глава инфекционного отделения клиники Сан-Марино в Генуе Маттео Бассетти поддержал коллегу, заявив журналистам, что тоже наблюдает ослабление коронавируса. «Сила, какую вирус имел два месяца несравнима с его нынешней силой. Очевидно, что сегодня вызываемая COVID-19 болезнь отличается», — приводит его слова новостное агентство ANSA.

В Италии за один день было зарегистрировано 355 новых случаев заболевания Covid-19. На пике пандемии эта цифра превышала 6000.

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