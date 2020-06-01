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Когда пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад: озвучен оптимистичный прогноз
С конца мая в Украине наметилась тенденция медленного угасания пандемии коронавируса. Последние дни количество ежедневно выздоровевших людей чаще начало превышать количество ежедневно инфицированных.
На ближайшие 6 дней ученые проекта «Форсайт COVID-19» Киевского политехнического университета предполагают линейный, медленно нисходящий характер развития пандемии в Украине с уровнем плато 300−450 новых инфицированных в день на фоне отдельных всплесков.
После этого количество ежедневно инфицированных, вероятно, будет становиться устойчиво ниже количества ежедневно выздоровевших людей. По Киеву предположительно ожидается 35−55 новых инфицированных в день.
«Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза не превышает MAPE = 1.43% для Украины и МАРЕ = 1.78% для м. Киева», — говорится в сообщении на сайте КПИ.
Согласно среднесрочному прогнозу, медленное угасание пандемии с конце мая — начала июня 2020 года продлится до конца июня.
При благоприятных обстоятельствах в течение следующего месяца прогнозируется более чем двукратный спад болезни. Расчетная средняя абсолютная погрешность прогноза не превышает 3 процентов.
На утро 1 июня в Украине заразились коронавирусом 24 012 человек. Зафиксированы 718 случаев с летальным исходом и 9 690 случаев выздоровления пациентов.
Напомним, ВОЗ предупредила о возможности второй волны пандемии коронавируса COVID-19. Эпидемиологи считают, что это может произойти в любое время.317
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