Стиль жизни

Интервью со звездой

В период карантина стало очевидно, что без услуг парикмахеров наш мир может превратиться в мир лохматых людей. В интернете одно за другим начали появляться фото и видео, где известные люди стригутся дома. В эпицентр внимания попал снимок основателя Facebook Марка Цукерберга, который доверил стрижку своей жене Присцилле. А мэр Киева Виталий Кличко поделился видео, на котором под песню мексиканского певца о коронавирусе ловко с помощью ножниц и машинки приводит свою прическу в порядок. И вот салоны красоты открылись. Будут ли они работать, как прежде, или что-то изменится? Как пандемия повлияет на моду в стрижках и окрашивании? Выйдет ли из моды у мужчин борода? Обо всем этом в проекте «Мир после пандемии» «ФАКТАМ» рассказал известный стилист по прическам, неоднократно участвовавший в создании всемирных коллекций, Вячеслав Дюденко.

«Нужно понять, что вам близко, в чем вы можете преуспеть, и полностью отдаться этому делу. Тогда у вас есть будущее»

— Вячеслав, недавно ваш пост на странице в Facebook вызвал бурное обсуждение. Вы написали: «Пандемия действительно выравняла всех: и премьеров, и бомжей; и богатых, и нищих; и умных, и глупых; и честных, и подлых; и праведников, и грешных; и просто — правильных с неправильными. Многие выживут, скорее, не по здоровью, а по результату основного своего вывода — мои, а не чьи-либо приоритеты, и что оставить в прошлом, что отвлекает от главного… По-прежнему с высоко поднятой головой встретят будущее те, кто четко определится, чего он в этой жизни хочет. Остальные же, кто живет „за компанию“ (потому что так положено), могут лишиться и того, что имели до карантина. Естественный отбор руководствуется не только физическим иммунитетом». Какие же выводы должен сделать человек, чтобы выстоять в столь непростой ситуации психологически и экономически?

— Дело в том, что до карантина многие люди чем-то занимались по инерции. Им это не очень нравилось, но они продолжали тянуть волынку. Сейчас пришло время определиться в приоритетах. Нужно понять, что вам близко, в чем вы можете преуспеть, и полностью отдаться этому делу, тогда у вас есть будущее. Например, до пандемии немало людей стремились открыть салоны красоты, не имея к нашей профессии никакого отношения. Просто решали вложить деньги в красивый бизнес, мало что в нем понимая. Открывались заведения с новомодными названиями — барбершопы, бьюти-моллы, коворкинги, различного вида бьюти-бары, специализирующиеся или узко — на оформлении, например, только бровей, или, наоборот, на комплексных услугах, когда мастера, как коалы, со всех сторон навешиваются на клиентку и одновременно делают ей и прическу, и маникюр, и педикюр, и макияж. Салоны, где все концептуально продумано, выживут. Многие же заведения, которые были открыты «за компанию», закроются.

— В последнее время расхожей стала фраза о том, что жизнь уже не будет прежней. Вы с этим согласны?

— Каждому поколению даются какие-то испытания, чтобы люди задумались над тем, как жить дальше. Мы не исключение. Сейчас в обществе происходит глобальная переоценка взглядов.

— И она видна даже в том, как меняется стиль жизни. До пандемии многие люди, особенно молодые, стремились к минимализму — ничего лишнего! История же с корнавирусом показала, что на всякий случай у каждого человека должны быть какие-то запасы.

— Да, для многих нынешняя ситуация стала уроком. Но я не стал бы обобщать. В каждой семье были и есть свои традиции и правила жизни. Кто-то и раньше допускал, что в жизни все бывает и поэтому нелишне подстраховаться, имея какие-то денежные сбережения и недвижимость. А антагонисты предыдущих поколений, упрекающие родителей в том, что они погрязли в накопительстве, и считающие, что можно жить кругом в аренду, сейчас поймут, что были не правы. При этом не хочу сказать, что вся молодежь была в таких мыслях — лишь определенная часть.

— Еще до пандемии читала прогноз о том, что в недалеком будущем кухня, где готовится еда, в городской квартире может стать атавизмом, так как жители мегаполисов предпочтут заказывать пищу в ресторанах. Однако карантин внес коррективы.

— Формировать мнение, что так жить современно, прежде всего в интересах тех, кто зарабатывает на доставке еды. Но у тех людей, кто анализирует, все будет несколько по-иному.

«В моду снова возвращается химическая завивка»

— В период карантина многие самостоятельно стригли челки, красили отросшие корни… Не войдут ли домашние стрижки и окрашивания в привычку?

— Нет, этот «тренд» прекратил свое существование с открытием парикмахерских. Человек, который понимает, что от внешнего вида зависит его успешность, всегда будет ходить в салоны, чтобы получать профессиональные услуги.

— Как вы считаете, станут ли строже санитарные нормы в салонах красоты?

— Там, где владельцы будут уделять этому внимание в силу своего перфекционизма и уровня культуры. Если же все отдано на откуп персоналу, не удивлюсь, что вскоре в таком салоне не будет ни дезинфекций, ни масок…

— На что бы вы посоветовали обращать внимание людям, которые отправляются сейчас в парикмахерскую?

— Мастер обязан обслуживать посетителя в маске. После каждого клиента рабочее место должно дезинфицироваться. Прием клиентов осуществляется по предварительной записи, чтобы избежать ситуации, когда несколько человек находятся в зоне ожидания. Согласно новым правилам, такая зона вообще должна отсутствовать. В салоне должны быть дезинфекторы и одноразовые маски для клиентов.

Вячеслав Дюденко является командором ордена Шевалье Всемирной организации элитных парикмахеров Intercoiffure Mondial (фото из альбома Вячеслава Дюденко)

— Как в новых реалиях изменится мода на прически? Популярнее ли станут короткие стрижки? Ведь длинные волосы неизбежно приходится то и дело поправлять, а это значит — чаще касаться лица, что крайне нежелательно.

— Не думаю, что обладательницы длинных волос откажутся от них. Их можно закалывать, заплетать, укладывать так, чтобы не мешали. Хвосты будут подвязывать легкими воздушными платками. Будут популярны яркие пластиковые заколки различных геометрических форм, как в 80-е годы. Что касается стрижек, актуальны короткие с выстриженным затылком — в стиле этого времени. А еще в моду снова возвращается химическая завивка. Даже для мужчин! Правда, парадокс в том, что многие парикмахеры не умеют ее делать.

«Когда у тебя в руках есть реальная профессия, в любом случае на хлеб с маслом заработаешь»

— Сейчас используются какие-то новые технологии?

— Конечно! Наука шагнула так далеко, что даже в препаратах для волос применяются нанотехнологии — в частности, в красителях. Средства для химической завивки не исключение.

— Правда, что менее популярным станет сложное дорогостоящее окрашивание?

— Вопрос даже не в цене. Просто прошла волна. Когда-то это было новым, и практически все женщины попробовали так краситься. Но данная процедура очень утомительна для клиенток, да и экономически невыгодна для мастеров: за время такого окрашивания можно сделать несколько стрижек и заработать значительно больше.

— Все идет к тому, что женщины будут предпочитать окрашивание в один тон?

— Нет, просто передовые стилисты придумывают профессиональные лайфхаки, в результате которых получается эффект сложного окрашивания, но делается оно значительно быстрее.

— Какие же цвета в тренде этим летом?

— Для брюнеток актуальна мягкая растяжка цвета, не контрастная. Часть прядей и концы могут быть светлее основного тона на два-три порядка. У блондинок более теплая основа эффектно сочетается с холодными акцентами.

— Утратят ли популярность у мужчин бороды?

— Сейчас это уже массовая мода, и, вероятно, скоро она пройдет. Но сейчас я и сам с бородой. Думаю, в будущем мужчин ждет эра длинных волос. К слову, за рубежом моделей-мужчин, которые выходят на подиумы, уже давно никто не стрижет под машинку.

— Одно время в тренде было стричься наголо. Не подстегнет ли экономический кризис возрождение моды на такие экономные прически?

— Знаете, дизайнеры высокого уровня никогда не создают моду для людей, у которых нет денег. В популярных модных журналах сейчас очень редко попадаются наголо бритые ребята. И, как правило, у них красивая форма головы.

— Сейчас работа парикмахера сопряжена с риском, так как стричь и красить клиентов на расстоянии полутора метров нереально. Как думаете, учитывая этот фактор, желающих освоить профессию станет меньше?

— Нет. Их сейчас даже больше, чем прежде. Я это вижу по нашей Академии парикмахерского искусства. Молодые люди стали понимать: ты можешь работать «пятисотым винтиком» в каком-то холдинге, но чуть что случится, ты уже никому не нужен и завтра можешь оказаться за дверью. А когда у тебя в руках есть реальная профессия, в любом случае на хлеб с маслом заработаешь. И до пандемии у нас были случаи, когда на обучение приходили достаточно зрелые люди, имеющие по два высших образования и опыт работы в серьезных фирмах — к примеру, строительных и энергетических. Сейчас они счастливы, что оказались в нашей профессии. Думаю, еще будет новая волна такого рода…

Ранее свое мнение о том, как может измениться мир после пандемии нового коронавируса, высказали писатель Андрей Курков, первая ракетка Украины Элина Свитолина, музыкант Андрей Макаревич, сатирик Михаил Жванецкий, радио- и телеведущий Андрей Куликов, ресторатор Дима Борисов, скульптор Олег Пинчук и digital-эксперт, основатель агентства YouTube-маркетинга beTrue Media Николай Рогинец.

Фото из альбома Вячеслава Дюденко

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