Парню пришлось лягнуть акулу ластом по морде, чтобы спастись – момент попал на видео

Мир

18-летний житель Австралии Лаклан Пай плавал у северного побережья штата Квинсленд, занимаясь подводной охотой. Однако едва сам не стал добычей. Как сообщает телеканал 9News, внезапно под ним появилась крупная акула-бык, которую также называют тупорылой или серой бычьей акулой. Они считаются самыми агрессивными среди всех акул мира.

Хищница длиной три с половиной метра напала на парня. Однако тот лягнул ее по морде ластами. Растерявшаяся акула замешкалась. Это дало возможность Лаклану спастись. Как оказалось, акула успела откусить значительную часть его ласта. А, всплывая на поверхность в ожидавшей его лодке, Пай окончательно потерял надкушенный ласт, соскользнувший с его ноги и доставшийся акуле в качестве утешительного приза. Зато Лаклану удалось сохранить рыбу, которую он загарпунил как раз перед встречей с акулой, да так и не выпустил из рук.

Все произошедшее запечатлела видеокамера, с которой нырял Пай. Сам Лаклан, который еще учится в школе, вспоминает случившееся, как «две минуты ужаса».

фото Lachlan Pye/Facebook

Ранее «ФАКТЫ» писали, что акула растерзала серфера на закрытом из-за коронавируса пляже.

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