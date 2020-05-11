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Жертва карантина: акула растерзала сёрфера на закрытом из-за коронавируса пляже
Объявленный во многих странах мира карантин начинает оказывать все большее влияние на жизнь их обитателей: если в Мексике опустевшие пляжи заполонили крокодилы, то в США себя все более вольготно чувствуют акулы.
Такой вывод можно сделать из сообщения Fox News о том, что у берегов Северной Калифорнии в воскресенье, 10 мая, огромная акула растерзала молодого серфера.
Сообщается, что хищник напал на 26-летнего мужчину, когда тот катался на волнах в 90 метрах от пляжа, закрытого для посетителей из-за распространения коронавируса. Серфер скончался на месте происшествия.
После случившегося прибрежную полосу на полтора километра в обе стороны от места нападения закрыли на пять дней.
По словам местного фотографа Эрика Мейнлендера, в последнее время на месте гибели спортсмена была замечена повышенная активность белых акул. Выйдя на лодке в залив Монтерей, американец насчитал 15 хищных особей.
Сайт телеканала напоминает, что большая белая акула (также известная как акула-людоед), — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,8 метра в длину. Они считаются наиболее опасным для человека видом акул.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Новой Зеландии серфер остался в живых, оскорбив акулу и ударив ее в глаз.413
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.