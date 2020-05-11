26.66 / 27.01 28.70 / 29.30
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Жертва карантина: акула растерзала сёрфера на закрытом из-за коронавируса пляже

5:55 11 мая 2020
Акула
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Объявленный во многих странах мира карантин начинает оказывать все большее влияние на жизнь их обитателей: если в Мексике опустевшие пляжи заполонили крокодилы, то в США себя все более вольготно чувствуют акулы.

Такой вывод можно сделать из сообщения Fox News о том, что у берегов Северной Калифорнии в воскресенье, 10 мая, огромная акула растерзала молодого серфера.

Сообщается, что хищник напал на 26-летнего мужчину, когда тот катался на волнах в 90 метрах от пляжа, закрытого для посетителей из-за распространения коронавируса. Серфер скончался на месте происшествия.

После случившегося прибрежную полосу на полтора километра в обе стороны от места нападения закрыли на пять дней.

По словам местного фотографа Эрика Мейнлендера, в последнее время на месте гибели спортсмена была замечена повышенная активность белых акул. Выйдя на лодке в залив Монтерей, американец насчитал 15 хищных особей.

Сайт телеканала напоминает, что большая белая акула (также известная как акула-людоед), — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,8 метра в длину. Они считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Новой Зеландии серфер остался в живых, оскорбив акулу и ударив ее в глаз.

413

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Пандемия

"Задыхаюсь, тело горит": мир охватил психоз из-за пандемии коронавируса

Акула

Жертва карантина: акула растерзала сёрфера на закрытом из-за коронавируса пляже

Кот-пушистик

Ударил правой: пушистый кот оправил соперника в нокаут, защищая "свою" коробку (забавное видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер