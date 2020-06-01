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Минувший май в Киеве оказался самым холодным за последние 20 лет
Если апрель в этом году в летопись киевской погоды вошел с пылевой бурей (16 апреля), вызвавшей повышенное загрязнение воздуха, то май удивил холодом. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, среднемесячная температура воздуха минувшего мая в столице была +12,4°С, а это на 2,8°С ниже климатической нормы. По результатам наблюдений, двадцатый май в XXI веке оказался самым холодным, так что метеорологическое лето в Киев так и не пожаловало.
Самым холодным выдалось 13 мая, когда минимальная температура под утро опускалась до +2 °С, а теплее всего было 11 мая с максимальной температурой после полудня до +27,6°С.
Последний весенний месяц, как и год назад, продемонстрировал свою щедрость на осадки (на проспекте Науки, 37, например, выпало 122 мм, или 230 процентов климатической нормы). В этот раз немного компенсирован недобор осадков прошлогоднего лета. В 2020 году в рейтинге самых влажных май занял шестое место.
30 мая в Киеве впервые с 1891 года на проспекте Науки выпало 29,5 мм дождя, а это на 10,2 мм больше, чем в этот же день в 1941 году. Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который продолжался с июня минувшего года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как в последний день весны в Карпатах разгулялась метель. А синоптики предсказывают, что лето начнется с дождей. Сообщалось также, что 30 мая Киев накрыл сильный ливень, из-за чего многие улицы города оказались практически затопленными.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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