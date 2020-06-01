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Умер выдающийся композитор Мирослав Скорик
На 82-м году жизни умер композитор, музыковед, Герой Украины Мирослав Скорик.
О смерти Скорика сообщил на своей странице в Facebook художественный руководитель Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко.
«Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг — Мирослав Михайлович Скорик», — написал он.
Именно Мирослав Скорик написал музыку к фильмам «Живая вода», «Гуси-лебеди летят» и к знаменитому параджановскому — «Тени забытых предков».
Все знают его знаменитый романс «Намалюй мені ніч». А «Мелодия ля-минор» Скорика, которая была написана к киноленте 80-х «Высокий перевал», использовалась позже во многих картинах — иногда и без разрешения композитора.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Мирослав Скорик рассказывал, что на музыку его «благословила» сестра бабушки — легендарная Соломия Крушельницкая.229
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